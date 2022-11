Meloni critica (ma non sfida) Parigi su migranti. Timore isolamento

ribadisce che l'Italia non sta violando alcun trattato internazionale, anche perché "non è scritto in nessun accordo" che "debba essere l'unico porto di sbarco dei migranti del Mediterraneo". ...... il governo guidato da Giorgiaha ribadito che la misura non sarà cancellata ma si avvia ad ... Al contrario, chi lala ritiene un freno al mercato del lavoro e una forma di ...Roma, 11 nov. (askanews) - Sorride più volte, lo fa anche poco prima di accusare la Francia di aver avuto sul caso Ocean Viking una ...All’interno del nuovo decreto Aiuti quater, il governo Meloni ha previsto infatti il rilascio di nuove ... manterrà ferma la sua “posizione critica per il no”, considerando anche il sostegno dato al ...