Mediocre Gli ho pure dato dei soldi | Trump scatena il caos

(Di venerdì 11 novembre 2022) No, non ci sta. L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore "e privo di "lealtà". DeSantis ha vinto con una valanga di voti nelle elezioni di midterm, sigillando il suo status di stella nascente più brillante del partito repubblicano. Di conseguenza è sempre più prevedibile che si candidi alla nomination del partito repubblicano alla Casa Bianca nel 2024. Ma Donaldsembrerebbe sempre più propenso a ostacolarlo, grazie alla propria popolarità nella base del partito, e sarebbe un duro avversario per DeSantis. In una lunga dichiarazione, così il tycoon ha liquiil governatore della Florida come un politico leggero che si era rivolto a lui "in condizioni disperate" quando si candidava per il ...

Movieplayer

Hunter/Game hanno realizzato un remix di una mia traccia su Vivrant qualche anno fa. Sono un ... I learned early on that it works better to master a few studio tools rather than bewith ...... di una segreta parentela tra artisti e reietti, di una affinità tra i poeti eultimi. Un mito ... uniti insieme contro la classe media, contro una piccola borghesia amorfa, spenta,. Leggi ... Bomb Squad, la recensione: Mel Gibson in un mediocre b-movie su Prime Video (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore “mediocre e privo di “lealtà”.Washington, 11 nov. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore "mediocre e ...