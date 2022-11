Marco Pannella in 11 frasi che lo hanno reso famoso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 novembre 2022)è stato uno dei leader politici più controversi degli ultimi 50 anni. Fondatore del partito Radicale nel 1955, Giacinto, detto, ha fatto della battaglia personale e della disobbedienza civile due simboli del proprio credo politico. Una personificazione della lotta che gli ha permesso di essere un vero e proprio precursore dei tempi: non solo per la conquista di diritti che avrebbero potuto attendere anni senza la battaglia di(come nel caso dell’aborto o del divorzio) ma anche per una gestione individuale del partito. Se oggi è naturale che un partito si identifichi con il proprio leader, nella prima Repubblica le cose andavano diversamente e, che allora era un’anomalia, aveva in realtà aperto una strada totalmente nuova. Tutte le ...