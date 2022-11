Mangiare insetti | il cibo del futuro… striscia

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 11 novembre 2022) Life&People.it “Cameriere, c’è una mosca nel piatto”. Questa, nel prossimo futuro, potrebbe non essere più una lamentela da parte dello sfortunato avventore di un ristorante. Glirappresentano ildel futuro, del nuovo millennio, quello che salverebbe gli esseri umani dalla fame e dalle carestie. Secondo la Fao (Organizzazione intergovernativa delle nazioni unite), più di due miliardi di persone, localizzate in gran parte in Africa, Asia e Sud America, praticano l’entomofagia, ovvero l’alimentazione con ragni, cavallette, formiche, bruchi, larve, scarafaggi e chi più ne ha, più ne… mangi. Mangeremonel futuro? In Occidente, al momento, portare a tavolaè ancora un tabù. Inaccettabile, sia dal punto di vista sociale, sia alimentare, sebbene le cose stiano cambiando. Sempre più ...