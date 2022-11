Malore improvviso | Giovanni muore a 36 anni | era solo in casa Ritrovato dopo una settimana

Virgilio

... che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, non ha riscontrato alcun segno di violenza sul corpo ipotizzando così che a provocare la morte del giovane uomo sia stato un. Stando a ...... 17 anni, originario di Mercato San Severino (Salerno), mentre era a casa dell'amico 27enne a Petruro, frazione del Comune di Montoro Inferiore, in provincia di Avellino, accusa un. ... Maria Angela uccisa da un malore improvviso: lascia tre figli L'ennesima storia di solitudine. E questa volta il protagonista è Giovanni Corsaro, un uomo di 36 anni, morto in casa a causa di un malore e ritrovato dopo una settimana. A ...Secondo i primi esami effettuati dai sanitari sarebbe stato un malore improvviso a stroncare il trentaseienne, che abitava in via Trieste. Questo è quanto è stato rilevato dal medico legale e al ...