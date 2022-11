Malore dopo tentativo di rapina in Versilia | muore a 64 anni il ristoratore Alberto Biancalana

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ stato arrestato con le accuse di tentatae lesioni l’uomo di 33che, in forte stato di agitazione, ieri intorno intorno alle 23 è entrato in un ristorante di Torre del Lago pretendendo...

... frazione del Comune di Montoro Inferiore, in provincia di Avellino, accusa un improvviso. ... però, il 17enne è già in coma, dal quale non si risveglierà più, per poi morire una settimana, ...Infatti annunciando l'arrivo imminente del weekend Antonella,una gaffe a È sempre mezzogiorno , ha detto che sicuramente c'è chi sabato e domenica ne approfitterà per fare una gita fuori porta, ...Alberto Biancalana, sessantquattrenne titolare di un ristorante di Torre del Lago (in Toscana) è deceduto a seguito di un malore dovuto ad un'aggressione: uno straniero si sarebbe presentato nel suo… ...È morto a 36 anni ucciso da un malore fatale Giovanni Corsaro, trovato senza vita dopo una settimana nel suo appartamento a Marghera ...