Malore dopo la rapina | ristoratore muore a 64 anni | spaventato a morte da un cittadino marocchino ' armato' di bastone

...improvviso Immediate le richieste di soccorso, che hanno portato nel locale della vittima operatori sanitari del 118 e carabinieri che hanno fermato il marocchino, mentre i soccorritorii ...Un tentativo di rapina sarebbe costato la vita al titolare di un ristorante a Torre del Lago , in provincia di Lucca . L'uomo, 64 anni, avrebbe avuto unaver chiamato il 112. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri, alle 23.40 di ieri sera un uomo avrebbe fatto irruzione nel locale che il ristoratore gestiva con un socio. Il ...È morto in preda all'agitazione, impaurito dalle minacce di un uomo di origini marocchine, che brandiva un paletto di legno in mano, perché voleva ...Dopo la violenta incursione di un uomo visibilmente alterato in un locale di Torre del Lago, in provincia di Lucca, uno dei due proprietari, di 64 anni, ha accusato un malore, trasportato d’urgenza in ...