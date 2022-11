Luca Vezil pubblica un lungo comunicato e rivela chi ha deciso di chiudere la storia tra lui e Valentina Ferragni

(Di venerdì 11 novembre 2022)non sono più una coppia: è ormai noto a tutti. La sorella di Chiara e il modello hanno ufficialmente chiuso una relazione piuttosto longeva senza dare troppe spiegazioni ai follower e ai curiosi che ne avrebbero voluto sapere di più. I quotidiani ci hanno messo poi poco tempo a sganciare rumor e gossip su presunte nuove fiamme, nel caso di lei, e di probabilmente vecchie fiamme, nel caso di lui. Qualcuno aveva infatti alluso alla possibilità chefosse stato in dolce compagnia già ai tempi della sua relazione con la. Nelle ultime oreha voluto chiarire alcuni punti, che proprio non gli sono andati giù. Ha voluto specificare che non c’è mai stata nessun’altra donna al di fuori della sua ex compagna e che, a quanto pare, ...

