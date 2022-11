Luca Salatino ha problemi di tossicodipendenza? Charlie vuota il sacco al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 11 novembre 2022), a quanto pare, nella Casa del Grande Fratello Vip non verserebbe lacrime solamente perché gli manca Soraia Ceruti. SecondoGnocchi, infatti, ci sarebbe anche un problema di “”.diilha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.