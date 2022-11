Lopalco pensa che le trivelle causino il terremoto Alla faccia della scienza

ilGiornale.it

...voci nel mondo della Sanità - dall'infettivologo Francesco Vaia all'epidemiologo Luigi- ... c'è chiche , mutato il quadro sanitario, mantenerlo non serva più . O almeno non su base ......voci nel mondo della Sanità - dall'infettivologo Francesco Vaia all'epidemiologo Luigi- ... c'è chiche , mutato il quadro sanitario, mantenerlo non serva più . O almeno non su base ... Anche la virostar Lopalco pensa che le trivelle causano il terremoto. Alla faccia della scienza Il famoso epidemiologo, consigliere regionale in Puglia di Articolo Uno, chiede di fermare il decreto energia del Governo Meloni, con una motivazione alquanto discutibile ...