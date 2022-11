Long Covid | i guariti dal virus rischiano grosso Ecco perché bisogna tenere sotto controllo il cuore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le conseguenze dirette e indirette della pandemia stanno peggiorando la salute cardiovascolare degli italiani. I ritardi nell'assistenza registrati nelle varie ondate pandemiche rendono concreto il rischio di un'impennata di pazienti colpiti da malattie dele con la mortalità cardiovascolare ai livelli di 20 anni fa. Uno studio pubblicato su Nature Medicine e condotto su più di 150.000 pazientidal-19 confrontati con oltre cinque milioni di controlli sani ha dimostrato che, dopo il contagio, il rischio di patologie cardiovascolari aumenta significativamente, anche in chi ha meno di 65 anni senza fattori di rischio come obesità o diabete. È stato dimostrato che i pazientidalhanno il 52% di probabilità in più d'ictus. E il pericolo di scompenso cardiaco aumenta del 72%. ...