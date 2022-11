Lombardia | 5 | 5 mln per istituti professionali e agrari con sostegno di Fondazione Cariplo

Italia Oggi

... due interdetti dalla gestione di impresa e sequestri per 3 ,8di euro in una indagine della ... da una ventina di ditte fornitrici ritenute 'cartiere' e situate in, Lazio, Campania, ...E' questo l'esito del bando di Regioneche prevede l'assegnazione di contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza ... Lombardia, 3 mln per la forestazione dei centri urbani Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Un bando regionale con risorse pari a 5,5 milioni di euro a cui a Fondazione Cariplo si affiancherà con un intervento formativo pari a 100.000 euro. È quanto prevede il p ...(FERPRESS) – Milano, 11 NOV – Prosegue l’attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente Attilio Fontana. Con recente decreto ...