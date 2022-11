L' Ocean Viking attracca a Tolone Parigi | ' Con l' Italia si è rotta la fiducia' Meloni | ' Isolare scafisti'

Weber: "Italia e Francia trovino intesa" approfondimento Migranti,sbarca a Tolone. Ancora scontro Italia - Francia Sull'attuale tensione tra Italia e Francia il presidente del Partito ...Tolone: iniziato lo sbarco dei migranti dallaCome funziona l'accordo Ue sulla redistribuzione dei migranti La verità alternativa spacciata dal governo Meloni di F. Bei Il comandante ..."L'Italia ha fatto entrare 90mila migranti dall'inizio di quest'anno, finora sono stati ricollocati in 117". Giorgia Meloni interviene sulla questione Ocean Viking e sulle posizioni della Francia, la ...Gli oltre 230 migranti sbarcati a Tolone dall'Ocean Viking non sono al momento ammessi sul territorio francese, ma posti in "zona di attesa internazionale". E' quanto spiegato dalla portavoce del ...