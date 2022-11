L' Ocean Viking attracca a Tolone Parigi | Con l' Italia si è rotta la fiducia Meloni | Isolare scafisti

Nella nota stampa l'esecutivo esprime 'apprezzamento' per la 'decisione' della Francia di ' condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria aprendo i porti alla nave' . Tradotto: ..."Credo che valga la pena mettere insieme due numeri: la naveè la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia con 230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura ...La mossa del governo Meloni è stata aisumana. Ma pure improvvida. Dilettantesca. Una furbata mal riuscita. Mischiate il tutto e avrete la “frittata” italiana mal digerita dalla Franci ...I numeri dicono chiaramente che l’Italia non è il Paese con più rifugiati, né quello che accoglie più migranti ...