Liverpool | Klopp | “Mondiali? I calciatori mi scriveranno come stanno dopo ogni gara”

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’allenatore del, Jurgen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Southampton in programma domani alle 16 ad Anfield. Il tecnico si è soffermato sulla convocazione al Mondiale di Alexander-Arnold: “E’ molto contento della notizia. Trent è una persona calma, gioca il suo calcio e cerca sempre di migliorarsi. Anche Konate è bravo e si è meritato la convocazione con la Francia. E’ un grande risultato per il club.ha svelatomonitorerà le condizioni dei suoidurante la manifestazione: “Abbiamo una regola, i ragazzi devono scrivermi subito se hanno problemile partite”. Sono diversi i giocatori delche saranno presenti al Mondiale: oltre a Mane, convocato a sorpresa...

