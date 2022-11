LIVE – Stricker-Lehecka 0-1 1-4 | 1-0 | Next Gen Atp Finals Milano 2022 RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per la prima semifinale delleGen ATPin corso all’Allianz Cloud di(cemento indoor). Lo svizzero, ancora imbattuto nel capoluogo lombardo, ha chiuso al comando il Gruppo Rosso primeggiando davanti ad avversari del calibro di Lorenzo Musetti e del britannico Jack Draper. Adesso il penultimo atto contro il ventunenne ceco, secondo classificato del Gruppo Verde, in cui ha spezzato i sogni di gloria dei due azzurri Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. L’unico precedente andato in scena tra i due se l’è garantito il potente elvetico, che quest’anno si è imposto in tre set nel primo turno di qualificazione sull’erba di Halle. A partire con i favori del pronostico ...

Il programma di venerdì 11 novembre ore 19 : Lehecka vsnon prima delle 21 : Nakashima vs ... Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO: IL SORTEGGIO - DINNER SHOWSU ...... dunque, è toccato il secondo posto nel Gruppo Rosso alle spalle dello svizzero Dominic. ... SEGUI LA DIRETTATABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI PROGRAMMA E COPERTURA REGOLAMENTO ...A Milano si sfidano per un posto nella finale delle Next Gen ATP Finals 2022 lo svizzero Dominic Stricker e il ceco Jiri Lehecka ...Il live e la diretta testuale di Stricker-Lehecka, prima semifinale delle Next Gen ATP Finals 2022 in corso all'Allianz Cloud di Milano.