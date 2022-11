LIVE Italia-Spagna | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | azzurri senza paura contro i campioni d’Europa!

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, match valevole per la seconda finestra delleai2023 di! Glidi Gianmarco Pozzecco cercano l’impresala corazzata spagnola Campione del Mondo e d’Europa in carica, confidando nel supporto del pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Entrambe le squadre sono appaiate in testa alla classifica del gruppo L con 5-1 di record dopo sei giornate disputate, con l’che chiuderà questa seconda finestra lunedì pomeriggio (le 19:00 ora locale) in trasferta ...