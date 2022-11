LIVE Italia-Spagna | Mondiali hockey pista femminile 2022 in DIRETTA | le azzurre cercano l’impresa della vita

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladi, sfida valida per le semifinali deifemminili disuin programma a San Juan (Argentina), all’interno dei World Skate Games. L’del ct Massimo Giudice, dopo aver superato nei quarti di finale il Cile, con una vittoria per 2-1, maturata all’ultimo secondo dei tempi regolamentari, cercasfidando la. Elena Tamiozzo, Erika Ghirardello, Pamela Lapolla: i tre nomi principali a cui reggersi, insieme a Francesca Maniero, per quanto riguarda le giocatrici di movimento, e alla super portiere Veronica Caretta, per centrare la ...