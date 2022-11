LIVE Italia-Spagna 6-9 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | equilibrio nei primi 5? | gli Azzurri rimangono in scia

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-11 Parra alza la parabola e segna, altro vantaggio delle Furie Rosse! 9-9 PETRUCELLIIIIII!!! LA BOMBA DEL PAREGGIOOOOO 6-9 ‘Pippo’ Ricci da due chiude il mini-parziale di 5-0 della, glireagiscono! 4-9 Semi-gancio del giocatore in forza all’Alvark Tokyo! 4-7 1/2 per Saiz a cronometro fermo, altro punto per gli ospiti! 4-6 2/2 per Parra in lunetta, nuovo +2! 4-4 Piede perno ben utilizzato da Tessitori, che impatta nuovamente nel punteggio! 2-4 Schiacciata di Brizuela in contropiede, altro vantaggio iberico! 2-2 Taglio perfetto di Petrucelli, pronto pareggio degli! 0-2 Salvo attacca il ferro e segna,due punti per la Roja! Tutto pronto per l’avvio della sfida. Buona partita a tutti e forza ...