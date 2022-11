LIVE Italia-Spagna 18-22 | Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA | Furie Rosse avanti dopo 10? | ma l’Italia è vicinissima

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAErrore di Yusta sulla sirena:10? laconduce 18-22, ma l’c’è e non molla! 18-22 LUCA SEVERINIIII!! LA BOMBAAAAA 15-22 MAno ferma per Jaime Fernandez: 2/2 e +7! 15-20 Jumper perfetto di Paul Biligha: il pubblico di Pesaro ci crede e prova ad incitare l’! 13-20 2/2 per Mannion a cronometro fermo! 11-20 Fernandez segna il libero. Fallo tecnico fischiato a Gianmarco Pozzecco per proteste eccessive! SECONDA GIOCATA DIFENSIVA PERFETTA DI PAUL BILIGHA! 11-19 Mannion aiutato dal ferro: si sbloccano nuovamente gli Azzurri! 9-19 Lay-up perfetto di Yusta: gli iberici toccano il +10 e continuano ad incrementare il margine. Serve una reazione immediata da parte dei ragazzi di Pozzecco, quando si entra negli ...

Negli azzurri, che giocheranno anche lunedì in Georgia, assenti i giocatori impegnati in Nba ed Eurolega L'torna in campo dopo l'Europeo giocato a settembre tra Milano e Berlino. L'avventura ..."Brutto sapere che l'epidemia sta rialzando la cresta" Di: Redazione Sardegna"Siamo rimasti all'oscuro per sette giorni e speravamo che i contagi, come ancora una settimana fa, stessero diminuendo, invece una brutta sorpresa: hanno ricominciato a crescere". Lo sottolinea ... LIVE Italia-Austria 0-1 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: decide il gol di Fuller, seconda sconfitta consecutiva di misura per le azzurre BASKET, QUALIFICAZIONI MONDIALI - Dopo la finestra estiva ed Eurobasket, torna sul parquet l'Italia di Gianmarco Pozzecco che a Pesaro affronta la Spagna campione d'Europa e del Mondo in carica.