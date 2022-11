LIVE Italia-Austria calcio femminile | amichevole in DIRETTA | prosegue l’avvicinamento delle azzurre ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’di. A Lignano Sabbiadoro, le ragazze del CT Milena Bertolini sfidano leche nel percorso che le porterà verso il Mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda, e una vittoria rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per il prossimo futuro, considerando che l’si trova in questo momento al 19° posto del ranking FIFA, solo cinque posizioni sotto le. Quindi sulla carta si tratta di uno scontro tra due squadre dello stessollo, nonostante le avversarie...