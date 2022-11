LIVE Italia-Austria calcio femminile | amichevole in DIRETTA | prosegue l’avvicinamento delle azzurre ai Mondiali

OA Sport

...anno Lo scopriremo domenica 13 novembre! Commenta gli EMAs 2022 sui social Segui in compagnia l'edizione 2022 degli MTV EMA e dì la tua su quello che succede: vai sui social di MTV- ...L'ultimo confronto diretto a Bologna lo scorso 5 marzo per la semifinale di Coppacon ... direttamente dalla tribuna stampa del PalaBancaSport, racconteràalle ore 18:00 Piacenza - Perugia ... LIVE Italia-Spagna 0-0, Mondiali hockey pista femminile 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale! Torino si appresta ad ospitare la 53ª edizione delle Nitto ATP Finals. Dal 13 al 20 novembre, tutto il torneo andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A seguire, dal 22 al 27 novembre ap ...Prima giornata in pista a Interlagos: si gira per le FP1 alle 16.30 e poi alle 20 la sessione per la pole e lo schieramento della mini gara del sabato. Gli aggiornamenti in tempo reale ...