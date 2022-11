LIVE Italia-Austria 0-0 calcio femminile | amichevole in DIRETTA | vicinissima al gol Giacinti

Leggi su oasport

9?! Occasione colossale! Gran fendente di Caruso per Polli, che con il petto sponda per l'ex Milan che a pochi passi manda la sfera sopra la traversa. 8? Brava Polli che con grinta recupera il pallone, chiude Georgieva in angolo. 7? Caruso recupera palla e serve, la romanista è però in off-side. 6?in possesso, partita che ancora non si è accesa. 4? Chiusa Henshaw da Filangeri, rimessa dal fondo. 3? Gran pallone di Bonansea per Polli, che tenta la conclusione, murata dalla difesa. 2? Squadre con i completi classici: azzurro per l', rosso per leche. 1? INIZIA! 17.30 Arbitrerà la svizzera Staubli. Ancora pochi istanti ...