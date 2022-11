LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | 5 posizioni di penalità sulla griglia di domenica per Sainz

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Verstappen resta leader della graduatoria dei tempi davanti a Bottas. Lavoro particolare, invece, per la Ferrari. 16.41 La sanzione dovrà essere scontata dalla Rossa. La casa di Maranello ha scelto l’impianto brasiliano al posto del round di Città del Messico in cui obiettivamente è più complesso superare. 16.39 Cinqueper Carlosche ha cambiato il motore endotermico. Sesto elemento per l’iberico che dovrà scontare la sanzione nella gara dellae non nella Sprint Race che commenteremo domani. 16.38 La graduatoria aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:14.104 2 2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.000 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.373 2 4 Esteban OCON Alpine+0.436 1 5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.617 1 6 Fernando ALONSO ...

... il riferimento è la pole dell'anno scorso, ottenuta da Max Verstappen in 1'08"372 16:30 Al via le FP1 Prendono il via le prime prove libere del GP del, penultimo appuntamento della ...Clicca qui per seguire in diretta la cronacadalle 20.15 . F1 GP2022, QUALIFICHE Risultati dopo le ore 21.30 VEDI ANCHE Formula 1 GP2022, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW Ferrari ...Prima giornata in pista a Interlagos: si gira per le FP1 alle 16.30 e poi alle 20 la sessione per la pole e lo schieramento della mini gara del sabato. Gli aggiornamenti in tempo reale ...