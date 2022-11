LIVE Empoli-Cremonese 0-0 all'intervallo | Buonaiuto sfiora il gol in rovesciata

Al Castellani, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiCremonese 0 - 0 MOVIOLA 1 Si parte - Calcio d'inizio al Castellani. ...Paolo Zanetti, allenatore dell'©LaPresseDa una parte gli azzurri di Paolo Zanetti, privi dello squalificato Luperto, vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta in trasferta contro il ...La serie A di quest'anno non ha un attimo di respiro. Si è conclusa ieri sera la quattordicesima giornata di campionato e già in serata si riparte con la quindicesima che vedrà la sfida tra… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...