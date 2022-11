(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida valida per le semifinali dei Campionatidisuin scena questo settimana all’Arena Aldo Cantoni di San), all’interno dei World Skate Games. Sarà una partita difficilissima per gli, i quali dovranno fare i conti con il sesto uomo in campo, ovvero il calorosissimo pubblico di casa che ha accompagnato le gesta dei propri beniamini in tutte le gare andate in scena fino a questo momento. Gli uomini del CT Bartolucci cercheranno per la terza volta consecutiva di gettare il cuore oltre ...

OA Sport

OA Sport vi propone la DIRETTAdi Italia - Cile, sfida valida per i quarti di finale del Mondiale femminile di hockey su pista in programma a San Juan () : cronaca in tempo reale, ...Di particolare rilievo per la sua consacrazione artistica è la tournée in, dove si ... con cui dà vita a un centinaio di applauditi concerti internazionali di grande impatto. Con il ... LIVE Argentina-Italia, Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA: gli azzurri sognano di espugnare il fortino di San Juan Gli eredi del fuoriclasse argentino hanno trovato l'accordo per cedere la villa che verrà trasformata in un hotel di lusso ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Cile finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 23.06 Una bella prestazione per i ragazzi di Bertol ...