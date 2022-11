Liga | Kroos rialza il Real Madrid | Kluivert fa godere Gattuso

(Di venerdì 11 novembre 2022) Questa sera si disputano tre posticipi del turno infrasettimanale nella, in campo per la 14esima giornata di campionato spagnolo. Si parte...

Calciomercato.com

... ha detto dopo aver vinto il premio come miglior giocatore dellanel mese di settembre. Quando,... All'inizio, infatti, Zidane lo aveva impiegato come primo cambio della santissima trinità- ......condanna il Real dopo dodici giornate d'imbattibilità e consegna il primato provvisorio della...CORTO Ancelotti deve rinunciare a Benzema e Rudiger (acciaccati) oltre allo squalificato. ... Liga: Kroos rialza il Real Madrid di Ancelotti, Kluivert fa godere il Valencia di Gattuso Real Madrid heeft donderdagavond een benauwde overwinning geboekt in La Liga. De 'Koninklijke' rekende mede dankzij een wonderschone treffer van Toni Kroos af met Cádiz CF: 2-1. Justin Kluivert droeg ...I blancos battono 2-1 il Cadice: al Bernabeu decidono Militao e Kroos. Gattuso ok sul Betis: il Valencia vince 3-0 ...