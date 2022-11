L' esercito ucraino entra a Kherson dopo il ritiro russo

"Le vie di evacuazione delle forze russe sono controllate dall'. Tutti i tentativi di andare contro le forze ucraine saranno fermati", afferma la divisione di Intelligence del ...Intanto l'Ucraina riconquista 12 villaggi a Kherson dopo che l'russo ha annunciato il ... Duro il presidente: qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della ...Milano, 11 nov. (askanews) - Nel pomeriggio è giunta la prima conferma ufficiale da Kiev che le forze ucraine si trovano ora nella città di ...Il ministero della Difesa in Russia ha annunciato il completamento del ritiro delle forze militari dalla città di Kherson alla sponda orientale del fiume Dnepr, rende noto l’agenzia turca Anadolu. Le ...