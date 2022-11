L’Eredità | chi è il campione di stasera | montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 11 novembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Siamo giunti quasi alla finesettimana, ma anche oggi su Rai 1, come sempre a partire dalle 18.45, andrà in onda il quiz game, che da qualche settimana, ormai, ha preso il posto di Reazione a Catena. L’appuntamento è subito dopo La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. Al timone de, invece, Flavio Insinna, ormai padrone indiscusso del programma che tiene compagnia al pubblico dalle 18.45. E che lo fa, entrando nelle case degli italiani, dal lunedì alla domenica. La sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. E ad aggiudicarsi il titolo di, con la speranza di indovinare la, quella che lega tutto, ...