Lazio-Monza | le pagelle dei biancocelesti | Romero avventuriero 7 | 5 | Milinkovic in Qatar 5 | 5

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma – Ladi Sarri vola al secondo posto grazie ad un gol del baby Luka(leggi qui) e continua a non prendere gol. Nonostante una prestazione non brillante, icontinuano a fare della fase difensiva il loro punto di forza. Molto bene anche Pedro e Felipe Anderson. Le(4-3-3) PROVEDEL: 6 Inoperoso. Il portiere biancoceleste non è mai stato impegnato. Incolpevole sul gol di Petagna, poi annullato dal VAR. Trasmette sicurezza a tutta la difesa. LAZZARI: 6 Sfortunato. Difficilmente giudicabile la gara del terzino ex Spal: un infortunio lo costringe a lasciare il campo dopo 25’ minuti. Per il poco tempo in cui ha giocato è stato comunque pericoloso con le sue solite incursioni nell’area avversaria. ROMAGNOLI: 7 Leader. Incredibile il rendimento del centrale romano: ...

La continua il momento positivo battendo il per 1 - 0, grazie alla rete del diciassettenne Luka Romero al 69', al suo primo gol in Serie A. 1 - 0, Romero fa felice Sarri. L'autore della rete dell'1 - 0, Luka Romero, è stato intervistato al termine della gara dalla televisione ufficiale dei biancocelesti rilasciando queste ... Il 17enne Luka Romero decide Lazio-Monza col suo primo gol in Serie A e anche il primo, assoluto, con la Lazio. Ci ha pensato infatti proprio il talento argentino a "salvare" la Lazio in una partita p ... Come nel derby, basta un gol alla Lazio per strappare tre punti e volare al secondo posto in classifica. Può sorridere ancora Maurizio Sarri, che ai microfoni di Sky Sport ha ...