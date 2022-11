Lazio - Monza 1 - 0 | pagelle | Pedro spina nel fianco Romero | che gol pesante

(Di venerdì 11 novembre 2022) Labatte 1 - 0 all'Olimpico ilcon il primo gol in serie A die sale al secondo posto in classifica a quota 30 punti, alla pari del Milan, a - 8 dal Napoli capolista. LE...

Luka Romero ha parlato nel post partita di: le dichiarazioni dell'attaccante che ha deciso la partita Luka Romero ha parlato dopo la vittoria biancoceleste ...Labatte 1 - 0 all'Olimpico ilcon il primo gol in serie A di Romero e sale al secondo posto in classifica a quota 30 punti, alla pari del Milan, a - 8 dal Napoli capolista. LE PAGELLE ...Questa sera - giovedì 10 novembre - allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Monza si sono affrontante nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A. La ...[themoneytizer id=”99064-6] Al termine dell’incontro tra Lazio e Monza che ha visto prevalere i biancocelesti per 1-0, l’autore del gol vittoria Luka Romero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.