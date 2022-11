L’Argentina convoca Dybala | Correa e il Papu Gomez oltre a Di Maria

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Arriva anche il momento deldi mostrare iti per i Mondiali del Qatar. Immancabile è il capitano della formazione Albiceleste, Lionel Messi, in cerca di vincere la sua prima competizione mondiale. Il giocatore del PSG avrà il supporto anche delle due incognite Angel Die Paulo: entrambi hanno avuto diversi problemi fisici in questa prima parte di stagione e che li hanno messi in dubbio per uno degli appuntamenti più imperdibili della loro carriera. La nazionale di Lionel Scaloni presenta altri elementi di grande spessore come: Marcos Acuña, Julián Álvarez,Gómez, Lautaro Martínez. Assente, invece, è Giovanni Lo Celso, bloccato da uno strappo al bicipite femorale della coscia destra. Presente nella lista anche Joaquinrigenerato da Simone ...