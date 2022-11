L' alleanza per legalizzare la droga

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 novembre 2022) In Sudamerica c’è chi vuole liberalizzare la «roba» come una merce tra le tante e il giornale inglese The Economist propone di equiparare cocaina e sigarette... Così i «cartelli» si possono arricchire sempre di più e il numero delle vittime aumenta. Legalizzate le droghe, cominciando con la cocaina, e imponete un monopolio statale come con le sigarette». No, a parlare non è Pablo Escobar, il defunto boss del cartello colombiano di Medellín, bensì la politicamente corretta rivista settimanale The Economist. La consorella di La Stampa, Repubblica e Secolo XIX (tutti di proprietà della holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli, il cui a.d. è John Elkann), mercoledì 12 ottobre se n’è uscita con un dettagliato articolo in difesa della totale legalizzazione della cocaina, dal consumo alla produzione finanche alla commercializzazione, perché «il proibizionismo non ...