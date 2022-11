L’accusa della Procura per il caso Hasib | “Preso per i piedi dai poliziotti e buttato giù dalla finestra”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Prima lo hanno ”percosso e minacciato”, e poi, dopo averlo afferrato per i ”, lo hanno gettatostanza da letto dell’abitazione”, proprio quella in cuiOmerovic viveva assieme con la sua famiglia, in uno dei tanti lotti popolariperiferia romana, zona Primavalle. Dopo tutta la violenta dinamica, i responsabili hanno anche mentito ai loro stessi superiori, mettendo nero su bianco, nella relazione di servizio, che ”il giovane disabile si sarebbe improvvisamente lanciato”, cadendo nel vuoto, e omettendo anche di dichiarare le percosse, le minacce e che, soprattutto, ”era stata sfondata la porta di una stanza interna dell’appartamento”. Tutto ciò rientra nel capo di imputazione he la ...