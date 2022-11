La stramba serenità di Federico Baschirotto | che ha dato tempo al tempo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Perché un giocatore comesia arrivato in Serie B a venticinque anni e in Serie A a ventisei è una di quelle cose che non è facile spiegare, che stanno però, spesso, nell’evolversi degli eventi. Perché il calcio a volte è un miscuglio strambo di opportunità da sfruttare, di occasioni da non farsi scappare, di maturità tattiche e atletiche che arrivano mica per tutti subito. Fatto sta cheè dal 2019 tra i migliori difensori nei campionati nei quali è sceso in campo: la Serie C con la Viterbese, la Serie B con l’Ascoli. Ora con la maglia del Lecce sta dimostrando di essere perfettamente a suo agio anche in Serie A. Sarebbe da chiedersi, vedendolo giocare, se i problemi del calcio italiano non siano, anche, legati a uno scouting inefficace. A ripensare però a giocatori come ...