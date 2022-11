La Roma recupera Dybala | pronto per il Torino? L' argentino convocato per i Mondiali

La Joya si è allenato con i compagni e potrebbe strappare una convocazione per la gara contro il Torino. Scaloni intanto lo porta in ...Nel caso preso in esame, una donna è stata condannata dalla Corte di Appello dia restituire le somme all'ex coniuge vedensosi respinta la richiesta dell'assegno di mantenimento che avrebbe ...Certamente Roma va meglio di Berlino: la Germania sarà in recessione nel 2023 (-0,6%) e recupererà nel 2024 (+1,4%). La Francia passerà dal 2,6 del Pil di quest'anno allo 0,4 il prossimo anno per ...AL CONGRESSO CONGIUNTO AIMO-SISO AL VIA CON LE SESSIONI DI CHIRURGIA IN DIRETTA GLI OCULISTI: “NOSTRO ‘FIORE ALL’OCCHIELLO’, PERMETTONO DIFFUSIONE CONOSCENZE” SI PARTE CON LA ‘DMEK’, CON ESPERTI COLLE ...