La ritirata da Kherson ' Solo tattica militare Putin si riposiziona | ma non vuole trattare'

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'ambasciatore Nelli Feroci: mossa teatrale per prendere tempo 'Se fosse una vera fuga, significherebbe una sconfitta clamorosa. Non posso crederci, anche se tutta la missione russa è ...

Larussa da: ne parliamo con Carlo Jean . Uno dei più noti esperti militari italiani, dal settembre del 1990 al maggio del 1992 è stato Consigliere Militare del Presidente della ...L'ambasciatore Nelli Feroci: mossa teatrale per prendere tempo 'Se fosse una vera fuga, significherebbe una sconfitta clamorosa. Non posso crederci, anche se tutta la missione russa è ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 261esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di venerdì 11 novembre ...Secondo Mark Galeotti, esperto delle guerre del nuovo zar, Mosca non vuole fare la pace ma solo “trascinare per le lunghe il conflitto per evitare ...