La ritirata da Kherson | la cautela degli ucraini Invasione russa

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’Ucraina ha già riconquistato dodici villaggi nella zona di. Ma i difensori procedono con estremarispetto al ritiro dei russi dalla zona. Primo, perché non deve passare come un gesto di buona volontàinvasori quanto, invece, come uno sforzo militare di chi si difende con azioni decisive da un mese e mezzo. Secondo, perché glitemono che i russi abbiano totalmente minato quella porzione di territorio, perfino nelle fogne come ha osservato un portavoce ucraino. L'articolo Lada, la proviene da Noi Notizie..

