La polemica di Varriale contro la Juventus | “Il calcio italiano non si risolleva così!”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il giornalista Enricoè apparso molto polemico nei confronti della stampa, in particolare verso la prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Attraverso il suo profilo Twitter, l’opinionista napoletano ha espresso disappunto, chiedendosi se possa essere possibile pensare dire così ilIn particolare si è trovato in disaccordo sulla troppa esaltazione, a suo avviso, data dalla stampa relativamente ad un ritorno bianconero nelle zone alte della classifica. Sempreha contestato il fatto che non sia stato specificato il brutto gioco con cui la squadra di Allegri si è imposta, oltre che un rigore molto dubbio non concesso al Verona nel finale. Marco ...

Spazio Napoli

... facendo una citazionee sarcastica: La risposta di Zampini non tarda ad arrivare: Immediata anche la controreplica dello stessoTanti i commenti dei tifosi rossoneri arrabbiati con: ' Non capisco laper il rigore, non puoi entrare a piede a martello in area punto, cioè sempre il solito napoletano medio che ... “Davvero il calcio italiano può risollevarsi così”, polemica di Varriale contro la Juventus! ... Il giornalista sportivo Enrico Varriale ha espresso la sua opinione sul rigore non fischiato al Verona per fallo di mano di Danilo.Sul proprio account Twitter, Enrico Varriale si è espresso così dopo il quinto successo consecutivo della Juventus: "Arriva il 5° successo consecutivo ...