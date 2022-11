La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia | perché il ritiro russo da Cherson può segnare la svolta nella guerra – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il direttore di Dominoanalizza quella che definisce «un’importante» nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ilannunciato dei russi da«apre a conseguenza quasi decisive». I russi hanno stabilito di essere ormai in trappola all’interno della città a sud dell’Ucraina, dopo la controffensiva ucraina durata per giorni, scegliendo di posizionarsi sulla sponda meridionale del fiume Dnipro. «Che cosa può accadere adesso?».sottolinea come la più grande disfatta della Russia da inizioe la mancata presa di Kiev metterà all’angolo i tentativi di narrazione del Cremlino, per il quale sarà ora molto difficile presentare le mosse delle truppe russe come parte di una strategia definita. Sul piano geopolitico invece c’è da considerare ...