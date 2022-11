La Lega di Salvini accoglie tra le sue braccia Principe

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaperPremier, Coordinamento Provinciale di Benevento, comunica che, d’intesa con il Coordinatore Regionale On.le Valentino Grant, è stata affidata la dedi responsabile enti locali a Claudio Mosè, già assessore e più volte Consigliere Comunale di Benevento, il quale ha aderito al partito. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al neo deto, lasannita prosegue nel radicamento sul territorio, nell’ottica di inclusione di quanti sposano convintamente la causa del rinnovamento e del riscatto delle aree interne, anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali, tra i quali, senz’altro, vi sarà quello per il ritorno all’elezione diretta di Presidenti e Consiglieri Provinciali, riforma fortemente sostenuta ...

