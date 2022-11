La Lazio vince e vola in testa al campionato | Napoli battuto e raggiunto dal Cesena al secondo posto

Laall'Olimpico contro il Monza e strappa i 3 punti che la portano al 2º posto in classifica a pari con il Milan. La vittoria dei biancocelesti però non è stata affatto semplice, anzi ...... dopo uno straordinario inizio di stagione, ha rallentato e nonda sei gare. Le quote Snai ... classifica alla mano, si gioca all'Allianz Stadium, dove la Juventus affronta ladell'ex Sarri ...Intervistato da Lazio Style Radio, Angelo Gregucci analizza il momento della Lazio proiettandosi anche verso la sfida che i biancocelesti giocheranno contro la Juventus: "La partita contro ...Blog Calciomercato.com: La Lazio vince all’Olimpico contro il Monza e strappa i 3 punti che la portano al 2º posto in classifica a pari con il Milan. La vittoria dei ...