(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Governo tedesco ha varato una strategia per la difesa, non solo perre un habitat a rischio scomparsa, ma anche per salvaguardare il clima. Lesono un serbatoio dipiù consistente, e a causa del riscaldamento climatico sono sempre più soggette al rischio di incendi. Queste aree umide coprono però solo il 3% della superficie terrestre, contro il 30% dei boschi. La capacità di assorbire CO2 deriva dai muschi, che crescendo sopra fogliame, rami e cortecce macerati nel terreno, la raccolgono dall’aria per fotosintesi. Una volta seccato il suolo, invece, il carbonio è libero di legarsi di nuovo con l’ossigeno nell’aria, e rende il terreno più ...

Il Fatto Quotidiano

...di Catania Il colosso americano leader nel settore della farmaceutica veterinaria Zoetis60 ... Indietro tutta sul Green Deal Ue: lariabilita nucleare e carbone; la Francia... Mentre l'...Cerved: in Italia i crediti in sofferenza valgono 7 miliardi di euro per chiMignanelli: l'... carceri chiuse all'Onu Scontro sul controllo per la prevenzione della tortura L'Europa,e ... La Germania investe nella tutela delle paludi: assorbono più anidride carbonica delle foreste Il gas russo non arriva quasi più in Europa. La Germania sta investendo miliardi in nuovi terminali di gas naturale liquefatto sulla costa. Le centrali elettriche a carbone vengono rimesse in funzione ...Liftt, holding di venture capital con focus sull'impatto sull'Italia, investe nello sviluppo della fotonica italiana, una delle sei tecnologie ritenute strategiche dalla Commissione Europea per l'inno ...