La Francia accoglie la Viking | Parigi | “Roma disumana”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Laha deciso dire la nave Oceandopo il rifiuto di un porto da parte dell’Italia: la nave con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero. La nave è arrivata davanti al porto con i migranti soccorsi in sei diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre. I rifugiati che saranno accolti saranno quelli “compatibili con la richiesta di asilo”, ha spiegato Darmanin, ribadendo che “coloro che non potranno ottenere l’asilo ripartiranno direttamente verso il loro Paese di origine”. I migranti verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, un’ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere ...

Lai migranti ma blocca l'accordo sui 3.500 ricollocamenti dall'Italia. Giovanbattista Fazzolari , che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del ...... 'Quello che avevamo proposto all'Italia era di accogliere questa nave, che come per tutte quelle precedenti, vale la regola di 1/3 per il Paese che, 1/3 per la, 1/3 per la Germania, ...La nave Ocean Viking con a bordo 230 migranti di cui 57 bambini è sbarcata questa mattina intorno alle 8 nel porto di Tolone in Francia. La Germania pronta ad accoglierne 80.. Non si ferma la polemica ...