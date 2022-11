La conferenza stampa di Meloni | «Subito 9 | 1 miliardi contro il caro bollette Il tetto al contante? Adeguato alla media Ue» – La diretta

(Di venerdì 11 novembre 2022) «La misura più importante approvata ieri è il decreto energia: 9,1di euro destinati a dare un’imta a famiglie e imprese per fronteggiare il». Così è intervenuta la premier Giorgianellaorganizzata a Palazzo Chigi per illustrare le misure del Dl Aiuti Quater. Ieri sera, il Consiglio dei ministri ha approvato una manovra per contrastare gli effetti delenergia. Tra le misure incluse nel piano del governo ci sono la proroga del taglio alle accise sulla benzina, l’aumento delalfino a 5mila euro, ma anche la rateizzazione dellee lo sblocco delle trivellazioni nell’Adriatico. Su quest’ultimo punto,...

Così la premier Meloni in. Sono misure esistenti prorogate al 31 dicembre "ma poi ci saranno anche altre norme". "Inserita la norma sulle concessioni e l'estrazione di gas nazionale:...Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, in una. Dello stesso parere anche Giorgetti: 'Non si è mai visto nella storia italiana una misura che costasse così tanto per la finanza ...Vengono infine stanziati 100 milioni per il rinnovo del contratto degli insegnanti. La conferenza stampa sul Decreto Aiuti Quater Inizia alle ore 10 circa dell'11 novembre la conferenza stampa sul ...Di Redazione Online La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato anche dei migranti: «Ocean Viking è la prima nave che attracca in Francia» Imagoecono ...