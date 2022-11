La Cina allenta le restrizioni nonostante l' aumento dei casi Covid

Laha leggermente allentato alcune delle sue restrizioni Covid anche di fronte all'aumento del numero dei casi, ai livelli più alti degli ultimi mesi. La quarantena per i contatti stretti sarà ...- Laha annunciato un allentamento delle restrizioni Covid per i viaggiatori in arrivo dall'estero, riducendo la quarantena da 10 a 8 giorni. Laha annunciato anche la cancellazione del ...La quarantena per i contatti stretti sarà ridotta da sette giorni a cinque, in una struttura statale, e a tre giorni in casa.Riduzione della quarantena all’arrivo nel Paese, che quindi passa da dieci a otto giorni, e abolizione dell’obbligo di identificazione e isolamento per “contatti secondari”. Adesso anche la Cina inizi ...