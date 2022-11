La Casa di Carta | Corea | il nuovo teaser della Parte 2 della prima stagione

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il 9 dicembre arriverà su Netflix laserie Ladie ilmostra qualche anticipazione. Netflix ha condiviso unserie Ladi, che tornerà con i nuovi episodi in streaming dal 9 dicembre. Nel video si scopre qualchedettaglio del piano del Professore per provare a far fuggire, sfruttando il caos, i suoi complici dalla zecca di stato. Nei nuovi episodi, come emerge anche dal breve filmato, ...