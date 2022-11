Kiev | il ritiro russo da Kherson è un' importante vittoria

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ildaè una "" dell'Ucraina. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka ...

Intanto l'Ucraina riconquista 12 villaggi a Kherson dopo che l'esercito russo ha annunciato ildalla regione , e libera Mykolaiv dalla truppe russe.procede però con cautela: la Russia ...Ilrusso da Kherson è una "importante vittoria" dell'Ucraina. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka ...Chi controlla Odessa non ha solo il dominio della ricchezza del Paese invaso ma acquisisce pure un potere di ricatto su molti Stati del Mediterraneo. Per questo ha destato sorpresa il ritiro delle tru ...(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il ritiro russo da Kherson è una "importante vittoria" dell'Ucraina. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', ...