Kate Middleton si toglie la sua spilla e la regala a un bimbo di tre anni che ne era attratto | il gesto che spiazza tutti – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non capitai giorni che una principessa si tolga la suaa forma di papavero e la doni a unsolo perché ne è. Ma ad Akeem, piccolo allievo di tredella scuola primaria del Colham Manor Children’s Center di Londra, è successo. La principessa di cui stiamo parlando è, sempre più amata dai sudditi per il suo modo di essere e comportarsi. Non ne sbaglia una. La sua gentilezza è qualcosa di emozionante. E nel brevepubblicato dal giornalista Rhiannon Mills su Twitter quell’attimo di quotidianità, quel dono spontaneo diventa ildi unadonna e madre comune. Non è più la principessa del Galles. Ecco come sono andate le cose.era in visita al ...