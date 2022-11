Jovanotti | esce il nuovo singolo che anticipa il prossimo album

Ci si vede in giro!', racconta. LE VERSIONI DEL NUOVO ALBUM - 'Il disco del sole', già disponibile in preorder, sarà disponibile dal 9 dicembre in doppio cd doppio lp (anche in versione ..., 'Se lo senti lo sai' il nuovo singolo anticipa 'Il Disco del sole': un inno alle ... Dal cofanoun fumo scuro: 'Avevamo fuso la testata del motore. Continuai a spingere sul pedale dell'..."Se lo senti lo sai" è la nuova canzone di Lorenzo Jovanotti che arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy, e precede la pubblicazione d ...MILANO - La luce nei tuoi occhi è un racconto unico, in cui l’occhio di Michele Lugaresi, fotografo e regista che da anni collabora con Lorenzo Jovanotti, e la matita di Teresa Cherubini si uniscono p ...